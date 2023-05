Pfingsttipp für den Saalekreis An der Langeneichstädter Warte werden Tradition und Geschichte bewahrt

Der Warteverein in Langeneichstädt bietet Pfingstsonntag eine besondere Attraktion an. Am mittelalterlichen Wachturm wird nicht nur ein Festzelt aufgebaut und für das leibliche Wohl gesorgt. Es ist auch das Besteigen des Wahrzeichens möglich. Und das ist nur etwas für Mutige.