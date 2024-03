Mit schwerem Gerät holt das THW Teppichrollen aus einer abgebrannten Halle in Leuna. Der Stadtwehrleiter rechnet damit, dass der Einsatz bis in den Samstag hinein dauert.

Am Tag nach dem Feuer einer Halle: 200 Teppichrollen müssen in Containern gekühlt werden

Merseburg/MZ/dpa. - Auch am Tag nach dem Großbrand einer Halle in Leuna sind die Einsatzkräfte weiter mit Löschen beschäftigt. Besonderes Augenmerk liegt laut Leunas Stadtwehrleiter Matthias Forst auf den 200 Teppichrollen, die in Containern mit Wasser gelöscht werden müssen. Er geht am Freitagnachmittag davon aus, dass der Einsatz bis in die Nacht und die Brandwache bis zum Samstagmorgen geht.