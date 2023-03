In Kötzschen werden die Rad- und Gehwege zwischen der „Schiene“ und ATU grundhaft ausgebaut. Was die Anwohner sagen und wie Autofahrer der Staufalle entgehen.

Merseburg/MZ - Wer mit dem Rad in die Merseburger Innenstadt zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen fährt, wird sich freuen: Am 13. März beginnen die Arbeiten an den ziemlich maroden Rad- und Gehwegen zwischen Naumburger Straße und Feldstraße. Zunächst werden der Rad- und Gehweg auf der Seite grundhaft ausgebaut, auf der sich die Gaststätte „Zur Schiene“ und ATU befinden. Das ganze passiert in drei Bauabschnitten. Dafür wird die Straße halbseitig gesperrt und der Verkehr über eine Baustellenampel an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Stadt empfiehlt deshalb Autofahrern, die Umgehungsstraße L178n zu nutzen.