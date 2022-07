Am Geiseltalsee wird eine Lücke im Rettungsdienst geschlossen

Auf Geräten wie diesem für die Wehr in Bad Dürrenberg werden für die neue First-Responder-Einheit am Geiseltalsee dann die Einsätze angezeigt.

Oechlitz/MZ - Ein Rettungswagen soll im Notfall binnen zwölf Minuten vor Ort sein. Nicht immer kann diese Frist eingehalten werden, gerade in ländlichen Gebieten, wo die Fahrzeuge nicht gleich um die Ecke stationiert sind. Ausgebildete Ersthelfer könnten in der Zwischenzeit Leben retten. Deshalb lassen sich gerade zehn Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Oechlitz und Langeneichstädt zur First-Responder-Einheit, also Ersthelfern vor Ort, ausbilden. Bisher gibt es sie im südlichen Saalekreis nur in Bad Dürrenberg.