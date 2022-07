Alte Post: So laufen die Sanierungarbeiten

Vor einem Jahr haben die Bauarbeiten an der Alten Post in der Kernstadt Leuna begonnen. Wie das Projekt vorangeht und wie es um die Kosten steht.

Leuna/MZ - Die Bauarbeiten an der Alten Post in der Kernstadt Leuna schreiten voran. Im Juni des vergangenen Jahres hatten die Arbeiten für die aufwendige Sanierung des 100 Jahre alten Gebäudes begonnen. „Bis Jahresende soll der Rohbau abgeschlossen sein“, kündigt Steffen Gebhardt, Geschäftsführer der kommunalen Wohnungswirtschaft Leuna (WWL), im jüngsten Bauausschuss an.