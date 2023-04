Der Schlosspark in Vitzenburg ist von Trockenheit geplagt. Stadtförster und Ortschaftsrat sprechen sich für Fällungen aus, um den Bestand zu verjüngen. Neue Bäume sollen aber nicht gepflanzt werden.

In Vitzenburg müssen mehrere Bäume gefällt werden.

Vitzenburg/MZ - „Was passiert mit unserem Park?“ Diese Frage beschäftigt die Mitglieder des Vitzenburger Ortschaftsrates. In der ersten Sitzung dieses Jahres diskutierten die Ortschaftsräte mit dem Stadtförster Julius Holitschka über die zukünftige Nutzung des Schlossparks. Der Bestand in Vitzenburg sei durch Überalterung geprägt. Das will der Ortschaftsrat ändern.