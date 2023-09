Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schkopau/MZ - Was als regionale Werksbahn mit wenigen Gebraucht-Lokomotiven begann, ist heute ein bundesweites Eisenbahn-Verkehrsunternehmen, das auf eine 25-jährige Geschichte zurückblickt: Die Mitteldeutsche Eisenbahn (MEG) wurde am 1. Oktober 1998 gegründet. Sie ist hervorgegangen aus der Ausgliederung der Anschlussbahnen der Werke Schkopau und Böhlen der Dow Olefinverbund GmbH. Die MEG bietet sämtliche Dienstleistungen im Schienengüterverkehr für Industriekunden an, wobei die Dow bis heute der größte Kunde ist. Am Freitag ist das Jubiläum groß mit Partnern, Wegbegleitern und Kunden im Chemiepark Schkopau gefeiert worden. Auch Gäste aus Politik und Wirtschaft waren vor Ort.