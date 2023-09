Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alberstedt/MZ - „Reifen mit nach oben nehmen“, lautete das scharfe Kommando, bevor es den Hang hinauf und den „Highway to Hell“ wie geschmiert runterging. Und das war wirklich das Highlight am Wochenende in Alberstedt: Fast 100 Männer und Frauen sind diese blaue Bahn auf Donut-Reifen runtergerutscht. Da blieb nicht nur kein Auge trocken. So mancher konnte sich hinterher tatsächlich die Dusche sparen.