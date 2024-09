Das Amtsgericht in Merseburg.

Merseburg/MZ. - Der Fall, der jüngst vor dem Amtsgericht Merseburg verhandelt wird, scheint auf den ersten Blick simpel. Und klingt aus Sicht von Polizisten, die als Zeigen auftreten so: Ein Mann läuft vor gut zwei Jahren gegen Mitternacht am Rand einer Landstraße im Saalekreis, dunkel gekleidet, ohne reflektierende Aufnäher oder Ähnliches, was ihn sichtbarer machen könnte.