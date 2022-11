Adventsaktionen sollen die Gemeinschaft stärken

Der DDR-Lkw S4.000 wurde weihnachtlich geschmückt. Er führt am Samstag den „Esperstedter Glühwein-Express“ an.

Esperstedt/Braunsbedra/Bad Lauchstädt/MZ - Der grüne DDR-Lkw S 4.000, der dem Esperstedter Erik Seidel gehört, hat weiteres Grün bekommen. Tannenzweige sind neben den Frontstahlern und am Kühlergrill befestigt. Außerdem ragen links und rechts hinterm Fahrerhaus nun auch zwei Musikboxen in die Höhe. „Der S 4.000 ist unser Vorausfahrzeug“, sagt Matthias Krug, Wehrleiter der Esperstedter Feuerwehr. Der geschmückte und dann noch mit Lichterketten versehene Lastwagen, Baujahr 1958, wird am Samstag, 26. November, ab 16 Uhr den „Esperstedter Glühwein-Express“ anführen.