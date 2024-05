Nach tödlichem E-Bike-Unfall in Merseburg: Wie (un)sicher ist es, auf den Radwegen im Kreis unterwegs zu sein? ADFC sieht Mängel in der Infrastruktur als hohe Gefahrenquelle.

Merseburg/MZ. - Bei einem schweren Fahrradunfall sind vergangene Woche zwei Männer mit ihren E-Bikes frontal zusammengestoßen und erlitten schwere Verletzungen. Ein 36-Jähriger, der mit dem Hubschrauber ins Bergmannstrost gebracht worden war, ist an den Folgen des Unfalls verstorben, wie ein Sprecher des Polizeireviers Saalekreis am Mittwoch auf MZ-Nachfrage mitteilt. Der Unfall hatte sich in den Abendstunden auf dem gemeinsamen Rad- und Fußgängerweg an der B 91 in Merseburg etwa auf Höhe der Firma APK ereignet. Wie gefährlich ist es, in Merseburg und im Kreisgebiet mit dem E-Bike unterwegs zu sein?