ADFC fordert mehr Maßnahmen als den Bau von Schranken

Merseburg/MZ - So schön die entstandenen Naherholungsgebiete entlang von Wallendorfer und Raßnitzer See sowie den Gewässern des Geiseltals seien, so liege deren Reiz und Erholungseffekt doch vor allem in der Abwesenheit von motorisierten Fahrzeugen. Genau das sei aber vielfach illegal der Fall, sagt Marius Fischer, der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Halle/Saalekreis. „Hier müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden“, fordert er.