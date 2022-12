Wie Addinol aus Leuna mit Öl und Fett zum Weltmarktführer wurde

Die Addinol Lube Oil GmbH mit Sitz in Leuna ist das einzige Unternehmen in Sachsen-Anhalt, welches, laut einer Studie der Universität Sankt Gallen, zu den Weltmarktführern 2023 zählt. Woher dieser Erfolg kommt und wie das Unternehmen vom Ukraine-Krieg betroffen ist.

Leuna - 446 Unternehmen gibt es in Deutschland, die laut einem aktuellen Ranking der schweizer Universität Sankt Gallen, zu den Weltmarktführern 2023 zählen. Während in Baden-Württemberg 156 Unternehmen zu diesen Champions zählen, befindet sich in Sachsen-Anhalt nur ein einziges: die Addinol Lube Oil GmbH mit Sitz in Leuna. „Und darauf ist das ganze Team stolz“, teilt Georg Wildegger, Geschäftsführer des Unternehmens auf Volksstimme-Nachfrage mit.