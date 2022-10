Addinol nimmt Solaranlage in Betrieb

Bis zu einem Drittel des Stromverbrauchs will das Chemieunternehmen am Standort in Leuna über Solarpanels decken. Der Gesellschafter kann sich aber noch mehr vorstellen.

Leuna/MZ - Die neue Lagerhalle vom Chemieunternehmen Addinol hat gegenüber dem vorhergehenden Lagerraum des Unternehmens eine technische Neuheit zu bieten. Über das Dach der insgesamt 5.000 Quadratmeter großen Halle erzeugt Addinol nun mit Solarpanels bis zu einem Drittel seines Stromverbrauchs. Zeugnis dafür sind die dicken Stromkabel, die an der Wand der Halle herunterlaufen und in Elektrokästen münden, die mit den Aufschriften PV versehen sind. Am Montag hat das Unternehmen im Beisein des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU), Infra Leuna Chef Christof Günther, Partnern und Mitarbeitern als erstes auf dem Standortgelände in Leuna eine Solaranlage in Betrieb genommen.