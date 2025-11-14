Insel der Urzeitgiganten Achtung, freilaufende Dinosaurier! Dino-Ausstellung kommt nach Merseburg
Das „Dinosaurierland“ macht Halt auf Merseburgs Rischmühleninsel und ist dafür mit einigen Schwerlasttransportern angerückt. Was Besuchern geboten wird und wer dahintersteckt.
Aktualisiert: 14.11.2025, 14:34
Merseburg/MZ. - Der 32 Meter lange Brachiosaurus ist auf der Merseburger Rischmühleninsel schon von Weitem zu erkennen. Unmittelbar hinter dem 17 Tonnen schweren Tier beginnt das 6.000 Quadratmeter große Areal, wo am Donnerstag letzte Vorbereitungen getroffen wurden.