  4. Insel der Urzeitgiganten: Achtung, freilaufende Dinosaurier! Dino-Ausstellung kommt nach Merseburg

Das „Dinosaurierland“ macht Halt auf Merseburgs Rischmühleninsel und ist dafür mit einigen Schwerlasttransportern angerückt. Was Besuchern geboten wird und wer dahintersteckt.

Von Katrin Sieler Aktualisiert: 14.11.2025, 14:34
Der Brachiosaurus ist 32 Meter lang und der größte Dinosaurier der Ausstellung.
Merseburg/MZ. - Der 32 Meter lange Brachiosaurus ist auf der Merseburger Rischmühleninsel schon von Weitem zu erkennen. Unmittelbar hinter dem 17 Tonnen schweren Tier beginnt das 6.000 Quadratmeter große Areal, wo am Donnerstag letzte Vorbereitungen getroffen wurden.