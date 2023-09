Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Frankleben/MZ - Es gibt Momente im Sport, die die Herzen der Fans für immer berühren. Einer dieser Momente wird sich am Sonntag, 17. September, in der Sporthalle des SV Friesen Frankleben abspielen, wenn Steffen Holzapfel nach drei Jahrzehnten seine Handballschuhe an den Nagel hängt. Der Mann, der fast jedes Jahr als Torschützenkönig glänzte, hat in dieser Zeit nicht nur Tore erzielt, sondern auch Geschichte für den Verein geschrieben.