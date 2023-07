Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schafstädt/MZ - In der Kita „Wolkenschäfchen“ ist an diesem Mittwoch die Zeit für Abschiedsfotos gekommen. Die „Schlaufüchse“ posieren mit einem letzten Eis in ihrer alten Kindertagesstätte. Sie wechseln ab Donnerstag bereits in den Hort, schließlich steht für sie in wenigen Wochen der Schulstart an. Doch auch für alle anderen Kinder und die 17 Erzieherinnen ist es der letzte Tag in dem Altbau in der August-Meisel-Straße. Seit 1947 war dort Schafstädts Kindereinrichtung beheimatet. Nun folgt in den kommenden Tagen der Umzug in das neue, drei Millionen Euro teure Domizil auf dem Gutshof.