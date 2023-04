Die Diskussion darüber, ob die alte Schule in Frankleben einem Kitaneubau weichen soll, ist eröffnet. Der Ortschaftsrat will am 2. Mai einen Beschluss dazu fassen. Alternativ steht der Umbau des Schulgebäudes zur Debatte.

Frankleben/MZ - Die Kita „Mäuseland“ in Frankleben hat zwei Standorte. Beide sind sanierungsbedürftig, insbesondere das Gebäude in der Eisenbahnstraße, wo es statische Probleme und Schimmelbefall gibt und laut Stadt eigentlich nur die Aufgabe in Frage kommt. Doch soll der zweite Standort in der einstigen Schule nun für eine Zusammenführung der Kinder saniert und umgenutzt werden oder ist nicht doch ein Neubau an gleicher Stelle die bessere Lösung?