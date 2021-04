Abiturklassen in Merseburg feiern Abschluss mit SOS-Paketen

Merseburg - Wer sich über verrückt gekleidete Menschen in der Domstadt wundert - keine Angst. Das sind nicht die Damen und Herrn vom andern Stern. Das sind lediglich die Abiturklassen der Merseburger Gymnasien, die am Freitag ihren letzten Schultag haben.

Abiturklassen in Merseburg feiern Abschluss ohne viel Tamtam

Deshalb hängen in verschiedenen Straßen auch orangefarbene Plakate mit Piktogrammen, die so viel bedeuten wie Ranzenträger plus zu viel Alkohol bedeutet Umfallgefahr. Wer den QR-Code darauf scannt, landet auf der Internetseite der Fachstelle für Suchtprävention. In Anbetracht der umarmungsfeindlichen Umstände ist auch das traditionelle, große Treffen auf der Kliaplatte nicht erlaubt.

Streetwork Merseburg hatte allerdings ein kleines Kontakt-Café mit alkoholfreien Cocktails für ganz kleine Gruppen geplant. Doch auch dafür gab es keine Genehmigung vom Gesundheitsamt. Voraussichtlich werden Streetwork und Jugendhäfen nun am Freitagvormittag an die Gymnasien gehen und SOS-Pakete mit Einmalmasken, Desinfektionsmittel und Kondomen verteilen. (mz/Undine Freyburg)