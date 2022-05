60er Jahre-Stil wird in Braunsbedra neu gedacht

Dieser Block der Geiseltaler Wohnungsgesellschaft in der Poststraße 8-10 in Braunsbedra wurde komplett umgebaut.

Braunsbedra/MZ - Der in den 1960er Jahren gebaute Block in der Poststraße 8-10 in Braunsbedra hebt sich inzwischen schon äußerlich von denen seiner Umgebung ab. Innen werden die Unterschiede noch deutlicher. Da hat die Geiseltaler Wohnungsgesellschaft mbH (GW) viel Geld in die Hand genommen, um mit Fahrstuhleinbau, zusätzlichem Dachgeschoss, neuen Wohnungszuschnitten, modernster Technik und Komfort ihr Mietangebot aufzupeppen.