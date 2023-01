Energiewende 50Hertz investiert Hunderte Millionen in Umspannwerk Bad Lauchstädt

Bisher sorgen in der Region die Kohlekraftwerke für die Blindleistung im Hochspannungsnetz. Die stehen jedoch bald still. Um auch künftig die passende Spannung im Netz zu garantieren, investiert der Betreiber 50Hertz nun einen hohen Millionenbetrag in das Umspannwerk Bad Lauchstädt.