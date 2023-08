12 Künstlerinnen und ein Künstler zeigen Werke aus mehreren Jahrzehnten in der Willi-Sitte-Galerie. Sie alle leben sich kreativ bei den Mittwochsmalern aus - einem Malzirkel geleitet von Ilse Rex-Lenius.

50 Jahre Mittwochsmaler in Merseburg: „Jedes Bild ist anders“

Ausstellung in Merseburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - „Sie hat bei den Bildbesprechungen nicht einfach gesagt, das ist schön, sondern sie hat gesagt, was ist das denn?“, sagt Andrea Quenzel und setzt nach: „Davon haben wir sehr profitiert.“ Quenzel steht vor einem großem Publikum, das am Samstag in der Willi-Sitte-Galerie zusammengekommen ist, um die Eröffnung der neuen Ausstellung zu feiern.