Heftige Unwetter haben am Freitagabend im Saalekreis für überflutete Straßen gesorgt. Zahlreiche Bäume stürzten um und legten den Straßenbahnverkehr lahm.

Ein umgestürzter Baum in Leuna versperrte eine gesamte Straße.

Saalekreis - Ein kurzes, aber heftiges Unwetter mit Starkregen und Sturmböen hat am Freitagabend vor allem Bäume im Saalekreis umknicken lassen. Die Leitstelle vermeldet 40 Einsätze: „Fast jede Feuerwehr ist beteiligt.“ Die Kameraden der Leunaer Wehr befreiten mehrere Straßen, die durch umgetürzte Bäume unbefahrbar waren. Währendessen führte die Bad Dürrenberger Feuerwehr die Erdung einer Oberleitung durch. Abgerissene Äste sorgten hier für eine Stillegung des Straßenbahnverkehrs. Mitarbeiter der Havag befreiten die Schienen und Oberleitung von dem Geäst.

In Bad Dürrenberg legten umgestürzte Bäume den Straßenbahnverkehr lahm. Foto: Sieler

Zu zahlreichen Einsätzen rückten auch die Merseburger Kameraden aus. Die Geiseltalstraße in Süd wurde auf Höhe der Unterführung komplett überflutet. Zehn Kameraden der Feuerwehr Beuna waren vor Ort und leiteten 23 Kubikmeter Wasser um.

Einsatz der Feuerwehr Beuna an der Geiseltalstraße in Merseburg Süd. Foto: Sieler

Während in Ermlitz eine Schlammlavine für eine gesperrte Straße sorgte, wehte es in Spergau Dachziegel von den Dächern. Unzählige Kameraden der Feuerwehren waren im Saalekreis bis in die späten Abendstunden im Dauereinsatz.