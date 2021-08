33-Jähriger in Merseburg mit Rasiermesser verletzt

Merseburg/MZ - In Merseburg, an der Durchführung der Eisenbahnstrecke über den Gotthardteich, hat ein unbekannter Täter am Freitag gegen 17.10 Uhr einen 33-jährigen Mann angegriffen und mit einem Rasiermesser am Arm verletzt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, habe der Angegriffene sich gewehrt und sei von dem Täter zu Fall gebracht worden. Als ein Bekannter des 33-Jährigen hinzukam und den Angreifer wegstieß, habe dieser die Flucht ergriffen. Eine Suche nach dem Täter sei vorerst ohne Erfolg geblieben. Der Verletzte wurde in einer Klinik behandelt.