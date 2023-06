Mehr Freiwillige als im Vorjahr sammeln sich am Samstag beim zweiten Saubermachaton der Stadt an 13 Orten Müll und Unrat. Nicht nur wegen des Zuspruchs, zieht die Stadtspitze ein positives Fazit. Sie erkennt auch eine positive Entwicklung.

Merseburg/Trebnitz/MZ - „Ich habe es gelesen und gedacht, da kannst du helfen. Wir wollen ja schließlich ein sauberes Merseburg“, sagt Irmtraut Staps. Sie kommt gerade in Begleitung von gut zwei Dutzend jungen und älterer Einwohner der Stadt den Weg am Ufer des Gotthardteichs herunter. Sie gehen langsam, schließlich suchen sie am Boden nach Müll und Unrat, den andere hier hinterlassen haben. Alle sind ausgerüstet mit Handschuhen, Müllgreifern und Säcken, in die sie die Funde stopfen. Und alle tragen blaue Westen mit der Aufschrift „Saubermachaton“.