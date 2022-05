2G-Regel macht Merseburgs Einzelhandel zu schaffen

Merseburg/MZ - Manuela Gellert hat einen Kassenzettel in der Hand. Darauf steht die Zahl Null. Das ist der Umsatz, den das Geschäft „Jeans Scheune“ in der Merseburger Gotthardstraße am Vortag gemacht hat. Nicht unbedingt eine Seltenheit in diesen Tagen. „Selbst am 23. Dezember haben wir keinen Umsatz gemacht“, erzählt Gellert, die seit fünf Jahren in dem Bekleidungsgeschäft arbeitet. Normalerweise laufe das Weihnachtsgeschäft gut. Doch durch die 2G-Regel, die seit knapp zwei Monaten auch im Einzelhandel gilt, sei es besonders schwierig geworden. „Das macht langsam keinen Spaß mehr.“