2G-Regel: Einzelhändler in Merseburg und der Region ziehen erste Bilanz

Viele Geschäfte verzeichnen einen Rückgang an Besuchern.

Kunden müssen in vielen Geschäften ihr Impfzertifikat oder einen Genesenennachweis vorzeigen.

Merseburg/Günthersdorf/MZ - Ute Weiß hat viel zu tun. Neben der Beratung der Kunden und dem Verkauf, muss die Filialleiterin des AWG Mode Centers in der Merseburger Innenstadt seit der vergangenen Woche auch noch überprüfen, ob die Kunden, die das Geschäft betreten, geimpft oder genesen sind. Auf der großzügigen Ladenfläche gar nicht so einfach, vor allem wenn sie allein dort ist, wie an diesem Mittag.