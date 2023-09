Erst am Samstag haben die 290 Gewinner erfahren, wie viel Geld sie für ihr Lotterie-Los bekommen. Der Hauptgewinn mit 700.000 Euro geht an eine Familie mit einem großen Traum.

1,4 Millionen Euro wurden am Samstag in Leuna von der Deutschen Postcode Lotterie ausgeschüttet. 290 Leunaer Glückspilze profitierten davon.

Leuna/MZ - Ungläubig hält Martin einen großen Scheck in der Hand. Darauf steht in fetten Zahlen 700.000 Euro geschrieben. „Es ist unfassbar“, sagt er leise, als könnte er es selbst kaum glauben. Der 26-Jährige wird die sechsstellige Summe mit nach Hause nehmen. Und weil er gewonnen hat, haben es 289 Leunaer ebenso. Martin ist der Hauptgewinner der Deutschen Postcode Lotterie, die am Samstag am Haupttorplatz in Leuna insgesamt 1,4 Millionen Euro ausgeschüttet hat.