  4. Einkaufen im Weida-Land: 24-Stunden-Dorfladen im Container: Gelingt Farnstädt das Supermarkt-Comeback vor Ort?

Nach zwei geplatzten Vorhaben könnte „Unser Schopp“ Farnstädt doch noch einen eigenen Dorfladen bringen. Wie das Container-Konzept funktioniert – und warum die Zahl der Unterstützer über alles entscheidet.

Von Anke Losack 20.01.2026, 14:00
So könnte der Dorfladen in Farnstädt später aussehen.
So könnte der Dorfladen in Farnstädt später aussehen. (Foto: Bio Schopp UG)

Farnstädt/MZ. - In Farnstädt wird das Thema Dorfladen wieder konkreter. Nachdem in den vergangenen Jahren zwei Projekte im Gespräch waren, die jedoch nicht zustande kamen, stellt sich nun in der Gemeinde im Weida-Land ein neuer Anbieter vor. Die Bio Schopp Unternehmensgesellschaft (UG) aus Zörbig mit dem Konzept „Unser Schopp“ lädt am Dienstagabend, 20. Januar, zu einer Informationsveranstaltung ins Kulturhaus in Farnstädt ein.