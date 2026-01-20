Nach zwei geplatzten Vorhaben könnte „Unser Schopp“ Farnstädt doch noch einen eigenen Dorfladen bringen. Wie das Container-Konzept funktioniert – und warum die Zahl der Unterstützer über alles entscheidet.

So könnte der Dorfladen in Farnstädt später aussehen.

Farnstädt/MZ. - In Farnstädt wird das Thema Dorfladen wieder konkreter. Nachdem in den vergangenen Jahren zwei Projekte im Gespräch waren, die jedoch nicht zustande kamen, stellt sich nun in der Gemeinde im Weida-Land ein neuer Anbieter vor. Die Bio Schopp Unternehmensgesellschaft (UG) aus Zörbig mit dem Konzept „Unser Schopp“ lädt am Dienstagabend, 20. Januar, zu einer Informationsveranstaltung ins Kulturhaus in Farnstädt ein.