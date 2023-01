2023 startet mit einem Wetterrekord - Kein Schnee in Sicht

Querfurt/Leipzig/MZ - So warm wie 2022 ist noch kein Jahr zu Ende gegangen, so warm 2023 noch keines gestartet – zumindest nicht seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. An der Station Bad Lauchstädt laufen die immerhin schon seit 1947. 18,3 Grad zu Silvester und 15,9 Grad an Neujahr hatte das Thermometer dort bisher noch nie angezeigt. Die Goethestadt war zudem laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zum Jahresende der wärmste Ort in Sachsen-Anhalt. Auch an der Wetterstation Mühle Lodersleben bei Querfurt gab es mit 17 respektive 15,4 Grad für die Tage neue Rekorde. Im langfristigen Mittel lagen die Temperaturen zum Jahreswechsel bisher bei vier Grad in Lauchstädt und drei in Lodersleben. 1996/97 zeigte das Thermometer gar nur zwischen minus 12 und minus 14 Grad an.