Breitbandausbau im Saalekreis 2.900 Haushalte in Bad Dürrenberg erhalten Glasfaser

Der Ausbau des schnellen Internets in Bad Dürrenberg geht mit einem Sprung voran. In der Stadt tummeln sich nun mehrere Anbieter, die ein lukratives Geschäft wittern. In Schraplau steigt ein großer Anbieter aus und macht Platz für einen Mitbewerber.