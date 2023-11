Merseburger muss sich vor dem Landgericht Halle verantworten. Der Prozess ist nicht öffentlich - Was trotzdem bekannt ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Merseburg/MZ. - Eine Maske vor Mund und Nase, die Kapuze seines Hoodies tief ins Gesicht gezogen, an Händen und Füßen gefesselt – so wird der 17-Jährige von zwei Justizangestellten in den Saal des Landgerichts Halle geführt. Dort muss sich der junge Merseburger wegen eines schwerwiegenden Tatvorwurfs verantworten: Er soll einen Menschen getötet haben. Aus Heimtücke und niederen Beweggründen. Das bedeutet: Es war Mord.