Merseburg/Halle/MZ. - Das Urteil gegen den 17-jährigen Merseburger, der im Sommer vergangenen Jahres einen 52-jährigen Mann in seiner Wohnung in der Weißenfelser Straße in Merseburg getötet und beraubt hatte, ist noch nicht rechtskräftig. Der Täter war zu einer Jugendstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Sein Verteidiger, der fünf Jahre gefordert hatte, war jedoch in Revision gegangen.

Der Merseburger, der sein Opfer mit einem Zimmermannshammer erschlagen hatte, war nicht – wie angeklagt – wegen Mordes verurteilt worden, sondern wegen Totschlags. Das Gericht hatte Mordmerkmale wie Vorsatz oder niedere Beweggründe nicht für gegeben gehalten.

Der Jugendliche befindet sich in der Jugendanstalt Raßnitz. Nach MZ-Informationen soll er dort bereits zweimal tätlich gegen Mithäftlinge geworden sein. „Der hat eine ganz kurze Zündschnur“, hieß es gegenüber der MZ.

Da der Täter Jugendlicher ist, hatte der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Informationen dazu flossen spärlich. Der 17-Jährige stammte aus dem Umfeld des getöteten Opfers. Nachdem es Hinweise gegeben hatte, dass der 52-Jährige nicht mehr erreichbar war, hatte man den Mann leblos in seiner Wohnung gefunden. Die Ermittler kamen auf die Spur des 17-Jährigen. Dieser stellte sich wenige Tage nach der Tat im Beisein seines Anwalts der Polizei und gab die Tat zu.