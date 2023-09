Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ - Susann Brendler kann sich noch genau an den ersten Ratsuchenden erinnern, der zu ihr in die Suchtberatungsstelle in Querfurt kam. „Ein beeindruckender Mensch. Er war nach der Langzeittherapie Alkohol zur Nachsorge bei mir“, so Brendler, die Beraterin beim Awo-Regionalverband Halle-Merseburg ist und maßgeblich am Aufbau der Beratungsstelle in Querfurt beteiligt war. 2008 wurde diese eröffnet. Sie war damals die überhaupt erste Außenstelle für Suchtberatung im Saalekreis. In diesem September besteht sie 15 Jahre.