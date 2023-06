Erstmals findet das Kreischorfest in der Gemeinde Schkopau statt: Auf dem Rittergut Ermlitz präsentieren sich am Sonntag, 25. Juni, 14 Chöre. Los geht es um 14 Uhr, der Eintritt ist frei.

Landrat Hartmut Handschak wird das Chorfest des Saalekreises am am Sonntag um 14 Uhr auf dem Rittergut Ermlitz eröffnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ermlitz/MZ - Das Rittergut in Ermlitz war einst ein beliebter Treffpunkt für Künstler und Musiker. So waren Komponisten wie etwa Richard Wagner und Carl Maria von Weber damals oft zu Gast in Ermlitz. Vor dieser historischen Kulisse wird am Sonntag, 25. Juni, das Chorfest des Saalekreises ausgetragen.