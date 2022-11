Karneval in Merseburg, Querfurt und viele weitere 11.11. im Saalekreis: Einige Karnevalisten feiern an diesem Wochenende

Helau im Saalekreis. An diesem Freitag, am 11.11., startet die Karnevalssaison. Einige Vereine laden an diesem Wochenende zu Veranstaltungen ein. In diesen Städten ist etwas los: