Ihr Ur-Ur-Großvater begann 1923 mit einer Schiffsschaukel. Seither hat die Tradition gehalten: Jeanette Wolf betreibt mit ihrem Mann heute den Schaustellerbetrieb in fünfter Generation. Für sie bedeutet das ein Leben auf Achse.

100 Jahre Rummel: Wolfs sind Schausteller in fünfter Generation

Tochter Franziska (l.) hilft ihren Eltern Jeanette und Christian Wolf an den Wochenenden auf den Märkten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barnstädt/MZ - Es ist ein Heimspiel für Jeanette und Christian Wolf – fast. Nur sechs Kilometer trennen den Barnstädter Festplatz von ihrer Heimatadresse in Steigra. So nah vor der eigenen Haustür kann das Paar seiner Arbeit nur sehr selten im Jahr nachgehen. Sie sind Schausteller aus Tradition. Jeanette Wolf ist Kind einer Dynastie von Karussellbetreibern aus Teutschenthal, deren Anfänge in diesem Jahr 100 Jahre zurückliegen. Es war 1923, Europa hatte mit der Spanischen Grippe gerade eine Pandemie hinter sich, als ihr Ur-Ur-Großvater Ernst Gebhardt sich mit einer Schiffsschaukel und einem Karussell selbstständig machte.