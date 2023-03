Stadt Leuna feiert 100 Jahre Berufsausbildung. Die Berufsbildenden Schulen bieten inzwischen ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten an, haben aber auch mit Lehrkräftemangel zu kämpfen.

Leuna/MZ - Die Stadt Leuna feiert in diesem Jahr 100 Jahre Berufsausbildung in der Chemiestadt. Am 1. April 1923 wurde die Berufsschule der Leuna-Werke eröffnet, aus der inzwischen die Berufsbildenden Schulen des Saalekreises (BBS) geworden sind. Rudolf Rickert war damals der allererste Lehrling. Auf ihn sollten mehr als 50.000 weitere folgen, die bis heute am Standort ausgebildet worden sind.