Im Keller der Merseburger Martinikurie entdecken Archäologen einen 1.000 Jahre alter Vorgängerbau. Der Fund ist einzigartig in Sachsen-Anhalt. Das lockt auch den Ministerpräsidenten an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - „Wenn Landesarchäologe Harald Meller sagt, es gebe einen bedeutenden Fund, dann ist das so. Deshalb bin ich der Einladung gern gefolgt“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Mittwoch bei seinem Besuch auf dem Merseburger Domhügel. Sein Ziel war diesmal die Martinikurie, die gerade saniert wird. Dabei stießen die Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) auf den ersten Bischofspalast vor Ort. Er wurde, auch das weiß man inzwischen, zur Zeit von Bischof Hunold (1036-1050) errichtet, also vor 1.000 Jahren. „Es handelt sich bei dem in Sachsen-Anhalt einzigartigen Befund um eines der ältesten erhaltenen Profangebäude im Land“, ordnete Harald Meller die Entdeckung ein.