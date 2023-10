Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Braunsbedra/MZ. - Rund 1.000 Braunsbedraer in 28 Straßen, also etwa ein Zehntel der Bevölkerung der Stadt, bekommt dieser Tage eine neue Adresse. Doppelt oder noch öfter vorkommende Straßennamen in der Kernstadt und ihren Ortsteilen gehören damit der Vergangenheit an. So hatte es der Stadtrat beschlossen.