Orlando Carmona Garcia erinnert sich an die katholische Magie seiner Kindheit in Kuba, die abrupt endete. Warum für ihn Weihnachten trotzdem ein Fest der Liebe bleibt.

Mein besonderes Weihnachtsfest: Als Orlando Carmona Garcia Weihnachten noch in Kuba feierte

Mit einer Kerze erinnert Orlando Cormona Garcia an die heimlichen Weihnachtsfeste in Kuba. Erst 2015 wurde das Verbot gelockert.

Wolfen/MZ. - Orlando Carmona Garcia, geboren 1960 im kubanischen Guayos, beschreibt Weihnachten in seiner Kindheit als eine Zeit voller Zusammenhalt. Dabei bekommt er feuchte Augen, denn die Weihnachtszeit änderte sich ab 1968 in Kuba radikal. „Das Fest des Jesuskindes war immer ein Fest der ganzen Familie, der ganzen Straße“, erzählt er. Doch 1967 fand es zum letzten Mal statt. Danach verbot die Castro-Regierung das christliche Fest. Die Erinnerung aber lebt in Orlando Garcia fort.