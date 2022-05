Im Winter 2009/10 gab es den letzten großen Wintereinbruch in Magdeburg.

Magdeburg - Angesichts der diesigen Januartage mögen die meisten Magdeburger derzeit beim Gedanken an Schnee nur müde lächeln. Die Erinnerungen an das Schneechaos des vergangenen Winters scheinen genauso trüb wie das Wetter in der Elbestadt.