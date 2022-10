Mädchen in Magdeburg vermisst: Wer hat sie gesehen?

In Magdeburg wird eine 16-Jährige vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Magdeburg (vs) - Seit dem 20. Oktober wird die 16-jährige Aylin O. in Magdeburg vermisst. Sie wird, wie folgt, beschrieben:

- ca. 1,50 Meter groß

- schlanke Gestalt

- lange, dunkelblonde Haare

- Brille

- Blau-weiße Joggingjacke

- Blaue Hose

- Weiße Turnschuhe des Herstellers Nike

- Trug einen Schulrucksack

- Führt ein ausgeschaltetes Handy mit sich

So sieht die Vermisste aus Magdeburg aus. Foto: Polizei

Zuletzt wurde Aylin O. von ihrem Vater gesehen, als sie am 20. Oktober zur Schule in der Schilfbreite 5 in 39120 Magdeburg ging. Von der Schule kam sie seitdem nicht wieder nach Hause.

Die Polizei bittet alle Personen, die Hinweise zum Verbleib geben können, sich bei der Polizei Magdeburg unter der Rufnummer 0391 / 546 3295 oder bei allen anderen Polizeidienststellen zu melden.