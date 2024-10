Autofahrer müssen sich in Magdeburg am Wochenende auf ein regelrechtes Verkehrschaos einstellen. Die Polizei warnt besonders vor Sperrungen am Sonntag wegen des Abreiseverkehrs von Fans der Fußballvereine 1. FCM und Hannover 96.

Magdeburg. - Die Polizei warnt vor einem Verkehrschaos am Wochenende in Magdeburg. Demnach gibt es nicht nur mehrere angemeldete Versammlungen in der Innenstadt, sondern auch die Fan-Abreise nach dem Fußballspiel zwischen dem 1. FCM und Hannover 96 (Anpriff am 27. Oktober um 13.30 Uhr in der Avnet-Arena) könnte zu Problemen für Autofahrer führen.

Angemeldet sei unter anderem am Samstag, 26. Oktober, ein Autokorso, der sich durch die Stadt bewegen werde, so die Beamten. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb ab den frühen Nachmittagsstunden bis in den Abend hinein mit Stau und kurzzeitigen Straßensperrungen rechnen. Betroffen von den Versammlungen seien nicht nur die Magdeburger Innenstadt, sondern auch umliegende Stadtteile, wie es heißt.

Am Sonntagnachmittag, 27. Oktober, werde die Polizei nach Ende des Fußballspiels zeitweise in den Verkehr eingreifen, um "eine zügige Abreise der Besucher zu gewährleisten". Dazu werden der Gübser Weg, die Friedrich-Ebert-Straße und die Georg-Heidler-Straße zeitweise zweispurig zur Einbahnstraße. Autofahrer müssten deshalb mit Stau und Straßensperrungen rechnen, so die Beamten weiter.