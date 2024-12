Magdeburg. - Kurz vor Weihnachten müssen sich Autofahrer in Magdeburg auf empfindliche Verkehrseinschränkungen einstellen, wie die Stadtverwaltung meldet.

Der Grund für die Einschränkungen sind offenbar Gas-Havarien, die sich bis zum 20. Dezember auf den Straßenverkehr auswirken sollen. Demnach steht in der Walther-Rathenau-Straße in Fahrtrichtung Burg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Außerdem sei die Mittagsstraße zwischen der Morgenstraße und der Nachtweide nur in Richtung Osten befahrbar, so die Stadtverwaltung.

Auf einem kurzen Abschnitt der Walther-Rathenau-Straße könne in Richtung Universitätsplatz nur ein Fahrstreifen genutzt werden, heißt es. Der Verkehr werde zwischen dem Magdeburger Ring und der Einmündung zur Mozartstraße einspurig an einer Baustelle der Stadtwerke vorbeigeleitet. Auch Fußgänger und Radfahrer müssten auf einen Notweg ausweichen.

Außerdem ist die Mittagsstraße in Richtung Lübecker Straße ab Höhe Nachtweide gesperrt und wird bis zum 20. Dezember in Richtung Osten zur Einbahnstraße. Eine Umleitung sei über die südliche Nachtweide und die Gröperstraße eingerichtet, so die Stadt weiter.