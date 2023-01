Die Eröffnung des Tunnels am Hauptbahnhof in Magdeburg rückt immer näher: Am 1. April 2023 soll es soweit sein. Wie der Tunnel zum jetzigen Zeitpunkt aussieht, sehen Sie hier.

Eröffnung am 1. April: So sieht der Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof aus

Blick durch den Magdeburger Tunnel von der Einfahrt am Damaschkeplatz in Richtung Innenstadt.

Magdeburg - Endspurt im Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof: Beim Tunnellauf konnte eine begrenzte Anzahl von Läufern am 22.1.2023 schon mal einen Blick in das rund 200 Millionen Euro teure Bauwerk werfen, das am 31. März gefeiert werden und am 1. April in Betrieb gehen soll.