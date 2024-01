Mehrmonatige Bauarbeiten sind für den Hasselbachplatz in Magdeburg angekündigt. Damit gehen drastische Änderungen für Straßenbahn-, Bus- und Autofahrer einher. Wir zeigen, was Sie jetzt wissen müssen. Symbolbild:

Magdeburg/DUR. - Die Erneuerung des Gleiskreuzes am Hasselbachplatz in Magdeburg steht kurz bevor. Das soll auch mit teils drastischen Veränderungen im Liniennetz der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) einhergehen, wie das Unternehmen mitteilte.

Demnach soll am Montag, 29. Januar, Baustart für den ersten von zwei geplanten Bauabschnitten sein. Bis Mitte des Jahres sollen dann die Bereiche Breiter Weg, Sternstraße und Hallische Straße halbseitig für den Verkehr gesperrt werden.

MVB-Bauarbeiten am Hasselbachplatz: Vier Linien der Straßenbahn fahren anders

Ab dann sollen vier Linien anders fahren. Die Strecken zwischen den Haltestellen Goldschmiedebrücke und Hasselbachplatz und zwischen den Haltestellen Hasselbachplatz und Gesellschaftshaus seien dann ohne Straßenbahnbetrieb, heißt es weiter von Seiten der MVB.

Die Straßenbahnlinie 2 fahre dann zwischen Budenbergstraße und Hasselbachplatz über den S-Bahnhof Buckau und den Südring. Im weiteren Verlauf steuere die Linie 2 dann zwischen Hasselbachplatz und Alter Markt über die Otto-von-Guericke-Straße.

Der Abschnitt von Gesellschaftshaus bis Planckstraße werde dann ersatzweise von Bussen der Linie 42 bedient.

Die Linie 42 soll zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Buckau/Puppentheater und Halberstädter Straße über Gesellschaftshaus, AMO/Steubenallee und Planckstraße fahren. An den jeweiligen Endpunkten bestünden Umsteigemöglichkeiten zu den Straßenbahnlinien, so die MVB weiter.

Die Straßenbahnlinie 5 soll zwischen Klinikum Olvenstedt und Südring und dann weiter nach Sudenburg fahren. Der Abschnitt zum S-Bahnhof Buckau übernehme die umgeleitete Linie 2 und auf der Strecke zwischen Messegelände und Innenstadt werde während der Bauzeit die Linie 6 fahren, so die Verkehrsbetriebe.

Die Straßenbahnlinie 6 fahre zwischen Herrenkrug und Diesdorf, allerdings über den Nordbrückenzug. Hintergrund für diese Änderung sei, so die MVB, dass eine Umleitung der Linie 10 notwendig sei. Diese übernehme dann den Abschnitt Messegelände bis Allee-Center.

Die Straßenbahnlinie 8 soll nicht mehr verkehren.

Die Straßenbahnlinie 10 fahre zwischen Barleber See und Alter Markt, werde aber über den Strombrückenzug zum Messegelände umgeleitet.

Die Haltestellen Goldschmiedebrücke, Leiterstraße und Domplatz sollen im Bauzeitraum von den Straßenbahnlinien nicht angefahren werden. Fahrgäste sollen, so die Verkehrsbetriebe weiter, die Haltestellen Haeckelstraße/Museum und Verkehrsbetriebe in der Otto-von-Guericke-Straße nutzen.

MVB am Hasselbachplatz: Magdeburg bekommt neuen Fahrplan für Straßenbahnen und Busse

Die Buslinie 59 fährt laut MVB nicht über den Hasselbachplatz. Als Ersatz diene die Haltestelle Humboldtstraße in der Carl-Miller-Straße.

Im Nachtverkehr komme es außerdem zu Änderungen für die Linien N2, N3, N4 und N5. Diese sollen statt über den Hasselbachplatz über die Hegelstraße und Carl-Miller-Straße (außer N2) fahren. Ersatzhaltestellen sollen dann in der Danzstraße, Ecke Breiter Weg, in der Hegelstraße Höhe Einsteinstraße, in der Harnackstraße Höhe Planckstraße, und in der Carl-Miller-Straße Höhe Humboldtstraße eingerichtet.

Weiterhin werden nach Angaben des Unternehmens die Linien N1 und N8 als Straßenbahn, die Linie N2 als Bus fahren.

Verkehr in Magdeburg: Sperrungen und Umleitungen am Hasselbachplatz

Sperrungen ergeben sich aus den Bauarbeiten auch für die Magdeburger, die mit einem Auto oder Lkw über den Hasselbachplatz fahren wollen: Die Sternstraße werde ab Einmündung Bölschestraße gesperrt, so die MVB, und der Breite Weg sei nur in Richtung Hasselbachplatz befahrbar. Die Hallische Straße werde zur Einbahnstraße und sei für den Verkehr nur stadtauswärts nutzbar. Umleitungen sollen über die Carl-Miller-Straße und das Schleinufer ausgeschildert werden.

Nach der ersten Bauphase am Hasselbachplatz vom 29. Januar bis zum 30. Juni soll es in einer zweiten Phase vom 1. Juli bis 16. Dezember weitere Sperrungen geben. Dann seien die Bereiche Otto-von-Guericke-Straße und Hallische Straße an der Reihe, heißt es.

Insgesamt kosten die Baumaßnahmen 6,5 Millionen Euro.