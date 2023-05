In Magdeburg wird wieder gebaut. Die Stadt kündigt deshalb kurzzeitige Sperrungen verschiedener Straßen an. Wir zeigen, welche Straßen es wann betrifft.

Magdeburg (vs) - Es wird wieder gebaut in Magdeburg. Autofahrer dürfte das nur bedingt freuen, denn es sind wieder kurzzeitige Sperrungen angekündigt. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Doch zuerst die gute Nachricht: Am Mittwoch, 17. Mai, werden die Sperrungen in der Helmholtzstraße und der Hohepfortestraße aufgehoben. Auch die Vollsperrung im Lemsdorfer Weg ist beendet.

Die Arbeiten nach einer Havarie an den Gleisen in der Gustav-Adolf-Straße/Ecke Listemannstraße sollen daneben voraussichtlich noch zehn Tage mehr in Anspruch nehmen und endgültig am 26. Mai beendet sein.

Ein kurzer Abschnitt der Lüneburger Straße sei vom 22. bis 24. Mai wegen Leitungsarbeiten stadteinwärts gesperrt, heißt es von Seiten der Stadt. Der Verkehr werde über die Hohepfortestraße umgeleitet.

Vom 23. bis 25. Mai kann aus der Raguhner Straße und der Tessenowstraße nicht in die Jerichower Straße abgebogen werden. Hier wird offenbar die Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen umgerüstet. Auf der Bundesstraße 1 soll es keine Einschränkungen geben.

Ebenfalls vom 23. bis 25. Mai wird ein kurzer Abschnitt der Maxim-Gorki-Straße voll gesperrt. Grund dafür seien Kranarbeiten in Höhe des Gebäudes der Deutschen Rentenversicherung. Der Verkehr werde örtlich umgeleitet.