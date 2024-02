Sohn klaut eigenem Vater 2.000 Euro: 17-Jähriger am Hauptbahnhof Magdeburg geschnappt

Ein 17-Jähriger soll seinem Vater rund 2.000 Euro geklaut haben, so die Polizei. Geschnappt wurde er in Magdeburg.

Magdeburg/DUR. - Ein aufgebrachter Vater soll am Mittwoch gegen 10 Uhr gegenüber Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg angegeben haben, dass er von seinem eigenen Sohn bestohlen wurde.

Der 17-Jährige soll aus der gemeinsamen Wohnung 2.000 Euro in bar entwendet haben haben und Richtung Hauptbahnhof Magdeburg gefahren sein.

Hauptbahnhof Magdeburg: Polizei stellt knapp 2.000 Euro in bar sicher

Kurze Zeit später stellten ihn die Einsatzkräfte am Bahnsteig 5. Sie nahmen seine Identität auf und brachten ihn zur Dienststelle, so die Polizei. Beim anschließenden Durchsuchen fanden die Bundespolizisten mehrere Geldscheine. Insgesamt hatte der 17-Jährige 1800 Euro Bargeld in seiner Unterhose versteckt.

Das Geld stellten die Beamten sicher. Dem 17-jährigen Deutschen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, erwartet nun ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, heißt es.