Laut Polizei ereignete sich in Magdeburg ein schwerer Unfall mit einem E-Bike.

Magdeburg (vs) - Laut Zeugen befuhr ein 42-jähriger Deutscher aus Magdeburg am 17. Juli gegen 2.15 Uhr auf einem E-Bike mit überhöhter Geschwindigkeit den Radweg auf der falschen Seite bei der Strombrücke. Dabei kam ihm ein 41-jähriger Deutscher aus Magdeburg entgegen, welcher zu Fuß unterwegs war.

Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge beide Unfallbeteiligte verletzt wurden. Während sich der E-Bikefahrer leichtverletzte, musste der Fußgänger durch Erste-Hilfe-Maßnahmen versorgt und in weiterer Folge durch einen Rettungswagen schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Beim E-Bikefahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,56 Promille ermittelt, sodass diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.